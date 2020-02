Incidente tragico sulla Palermo-Agrigento, un morto e 4 persone ferite

Ancora un tragico incidente sulla Palermo-Agrigento, dove una persona è morta. Sulla strada statale 121 “Catanese” il traffico è provvisoriamente bloccato a Misilmeri, a causa di un incidente avvenuto al chilometro 247.

Per cause in corso di accertamento, quattro veicoli sono entrati in collisione e, nel sinistro, quattro persone sono rimaste ferite e una persona, un anziano di 82 anni, Francesco Tavolacci, un ex maresciallo della guardia di finanza, di Villabate, secondo le prime informazioni, ha perso la vita.

Sul posto è presente il personale di Anas per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. La statale è

chiusa all’altezza di Misilmeri. Le indagini sono condotte dai carabinieri. La vittima era in una della auto rimaste coinvolte nello schianto.

