Ruba pacchi da un furgone di una ditta di spedizione, 30enne arrestato a Palermo

Ruba alcuni colli da un furgone lungo una via adiacente al Palazzo di Giustizia e scappa ma il dipendente della ditta di spedizioni pacchi segnala l'ammanco ai carabinieri.

I militari dell’Arma avvalendosi delle immagini del sistema di videosorveglianza presenti sul posto hanno riconosciuto l’autore del furto. Poco dopo, il 30enne è stato notato e riconosciuto dai carabinieri nella stessa via ed è stato subito fermato, arrestato e condotto presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

Dopo la convalida dell’arresto l’uomo è stato sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

© Riproduzione riservata