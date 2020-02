Sorpresi a spacciare hashish e cocaina, arrestati due pusher a Palermo

I Falchi della sezione Contrasto al crimine diffuso della squadra mobile di Palermo, hanno arrestato, in due operazioni diverse, Mario Sollami, 20 anni, e Antonino Stassi, pregiudicato di 30 anni, entrambi del quartiere Zisa. I due sono stati sorpresi per strada in piena attività di spaccio e con addosso denaro e dosi di stupefacenti pronte per essere vendute.

Sollami è stato notato dagli agenti nei pressi di un baglio di piazza Ingastone, come se attendesse qualcuno sotto un arco. I poliziotti lo hanno quindi osservato senza essere visti, fermandolo non appena è stato beccato mentre recuperava alcuni involucri dal passaruota posteriore di una vettura parcheggiata. Il giovane è stato subito bloccato e in tasca sono stati rinvenuti una dose di marijuana e tre di hashish, più 200 euro in contanti. Dal passaruota della vettura in sosta, invece, è stato recuperato un sacchetto in plastica contenente altre dosi di droga già confezionate: 9 di marijuana e 18 di hashish.

Il secondo arresto è stato effettuato nei pressi di via Lanza di Scalea, dove i poliziotti in transito hanno notato Stassi in evidente stato di attesa all’angolo della strada. Anche in questa circostanza, gli agenti hanno guadagnato un punto di osservazione da cui poter accertare le ragioni della sospetta presenza dell’uomo in quel luogo. I poliziotti hanno potuto assistere a un velocissimo scambio di droga-denaro con un "cliente" a bordo di uno scooter. Il pusher è stato quindi fermato. Nelle tasche dei pantaloni nascondeva 5 dosi di cocaina, confezionate e pronte per essere spacciate, nonché la somma di 100 Euro in banconote di piccolo taglio. Antonio Stassi è stato quindi arrestato e trasferito in carcere. Mentre l'acquirente, fermato poco dopo, è stato segnalato all'Autorità Amministrativa competente quale assuntore.

