Coronavirus, caso sospetto a Palermo: un cinese trasportato in ospedale

Caso sospetto di coronavirus a Palermo. Si tratta di un turista cinese in visita in città. Ha accusato febbre e raffreddore ed è stato trasportato in ambulanza nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale Cervello di Palermo.

L'uomo si trovava presso l'Hotel Palazzo Sitano, in corso Vittorio Emanuele, quando, al manifestarsi dei sintomi, ha deciso di comunicare il malessere ai titolari della struttura alberghiera che hanno allertato il 112.

Sul posto è giunta immediatamente un'ambulanza che lo ha trasportato all'ospedale Cervello. È stato sistemato in una stanza di isolamento nel reparto di malattie infettive.

I campioni di sangue prelevati verranno inviati al laboratorio del Policlinico di Palermo per le analisi ed eventualmente allo Spallanzani di Roma per la verifica.

Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, informato di un sospetto caso di Coronavirus nella nostra città, ha immediatamente contattato i dirigenti dell’ospedale Cervello e l’assessore regionale per la Salute per ricevere aggiornamenti sulla situazione. «Mi è stato riferito - afferma il sindaco - che la macchina sanitaria si è attivata con grande professionalità seguendo i protocolli previsti per la tutela della cittadinanza e degli operatori. A breve saranno le autorità sanitarie a fornire ulteriori chiarimenti ed informazioni sulla situazione ma certamente al momento non vi sono motivi per allarmismi ingiustificati».

