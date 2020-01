Palermo, sequestrata una discarica abusiva in viale Michelangelo

La polizia municipale ha sequestrato a Palermo un'area utilizzata come discarica abusiva, in viale Michelangelo. Gli agenti del Nopa - Nucleo Operativo Protezione Ambiente - a seguito di segnalazioni relative alla presenza di una discarica abusiva ubicata all'interno di un'area con accesso da viale Michelangelo, hanno effettuato appostamenti al fine di identificarne gli utilizzatori.

Durante i ripetuti sopralluoghi è stato impossibile accedere all’area; il cancello di ingresso risultava sempre chiuso, pertanto sono state effettuate ricerche catastali al fine di risalire all'identità del proprietario. Ieri, convocato il proprietario dell'area ed effettuato l'accesso, sono stati rinvenuti 91 veicoli nonché due semirimorchi, due autocarri, diversi cassoni contenenti rifiuti speciali quali pneumatici usati e resti di parti meccaniche e di carrozzerie.

Tutte le autovetture presenti erano sprovviste di targhe identificative e di parti di carrozzeria o di organi motori. Al controllo, l'area di circa 4000 metri quadrati, che è stata sottoposta a sequestro preventivo, risultava gestita da M. B., di 26 anni, segnalato all'autorità giudiziaria. Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare l'eventuale esistenza di vincoli per la presenza di un immobile storico posto a ridosso dell’area.

