Iluminazione in zona Sampolo, riparato guasto della cabina

E' stata riparata la cabina di pubblica illuminazione "Sampolo", che si è guastata dopo il crollo di calcinacci dal soffitto, lasciando al buio l'intera zona. I problemi all'illuminazione hanno riguardato le vie Sampolo, Marchese di Villabianca, Autonomia Siciliana, degli Orti, Laurana.

"Siamo intervenuti in urgenza, per tamponare l’emergenza dell’assenza totale di illuminazione - spiega il presidente di Amg Energia, Mario Butera -. Abbiamo eseguito direttamente i lavori edili che hanno consentito di eliminare lo stato di pericolo e permesso l’accesso nella struttura ai nostri operatori in modo da riaccendere la cabina e gli impianti di illuminazione".

Lavori in corso anche nella cabina di pubblica illuminazione Uditore: la conclusione delle opere edili da parte delle maestranze del Coime, consentirà agli operatori di Amg Energia di riparare, anche in questo caso, un circuito guasto. Durante le attività edili è stato scongiurato lo spegnimento della cabina e per adesso l’illuminazione è in funzione a punti luce alternati.

Intanto gli operatori di Amg Energia hanno ultimato un intervento di riparazione e riacceso 80 punti luce nella zona del lungomare di Mondello: è stato riparato il guasto sul circuito Regina Elena/Principe di Scalea. Completata anche un’altra attività di manutenzione ordinaria in piazzale Ungheria, volta alla verifica della funzionalità e, laddove necessario, alla riaccensione dei lampadari posti sotto i portici lato via Mariano Stabile e via Ruggero Settimo con sostituzione di armature, accessori elettrici e lampade.

