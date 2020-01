Ritrovato a Palermo il giovane scomparso a San Martino delle Scale

Dopo cinque giorni, è stato ritrovato a Palermo Davide Cimino, il giovane di 28 anni che da mercoledì scorso risultava scomparso a San Martino delle Scale, dove il ragazzo viveva con la madre.

Finita l'ansia per i familiari che per giorni lo hanno cercato dopo che mercoledì, dopo essere uscito da casa, non aveva fatto più ritorno facendo perdere ogni traccia di sè. Anche il suo cellulare risultava spento. Il fratello e la sorella avevano così lanciato diversi appelli sui social. Poi, questa mattina, la polizia lo ha rintracciato in piazza Castelnuovo, a Palermo appunto.

Non si conoscono ancora i motivi dell'allontanamento.

© Riproduzione riservata