In prognosi riservata la docente ricoverata per meningite, i medici: "Nessun rischio contagio"

Ancora in prognosi riservata la professoressa ricoverata all'ospedale Civico di Palermo per meningite. La docente insegna lingue ai piccoli pazienti costretti a una lunga degenza all'Ospedale de Bambini.

Dopo la diffusione della notizia è serpeggiata la paura al Di Cristina, ma il direttore sanitario dell'ospedale Civico Salvatore Requirez rassicura le famiglie, come scrive Connie Transirico in un articolo sul Giornale di Sicilia in edicola: "Nessun allarmismo, la situazione è sotto controllo perché si è intervenuti tempestivamente secondo le direttive nazionali".

E spiega: "Abbiano subito aperto un tavolo tecnico al Di Cristina proprio perché alla profilassi erano interessati piccoli pazienti. Siamo intervenuti nelle 48 ore prima, che è la soglia di rischio di contagio, sottoponendo a controlli ben 20 tra bambini dell'ospedale e persone che erano entrate in contatto con la donna negli ultimi due giorni. Ad alcuni è stato somministrato uno specifico antibiotico".

