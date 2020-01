Set cinematografico a Palermo, cambia la viabilità in alcune strade nel centro storico

Cambia la viabilità in alcune strade di Palermo. Da martedì a domenica della prossima settimana alcune vie del centro storico diventeranno set cinematografico. A effettuare le riprese sarà la casa di produzione Emma Film.

Dalle 6 di martedì alle 23 del 2 febbraio, così come riporta Giuseppe Leone in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, sarà attivo il divieto di sosta lungo la carreggiata lato mare, nel tratto che va da via Lincoln a piazza Tumminello. Per quanto riguarda le limitazioni nelle altre strade dipenderà dalle giornate di riprese del film e le vie saranno chiuse al traffico.

Dalle 18 di mercoledì alle 21 di giovedì zona rimozione in salita Partanna; dalle 6 alle 21 di giovedì in piazza Marina; dalle 6 di giovedì alle 20 di venerdì prossimo in via Alessandro Paternostro e in piazza Cattolica; dalle 6 di giovedì alle 20 di venerdì prossimo in via Merlo, in piazza San Francesco d'Assisi; dalle 18 di mercoledì alle 20 di venerdì in via Torino.

La settimana di riprese del film, però, si concluderà in un'altra zona della città, quella di viale del Fante. Sarà, infatti, attivo il divieto di sosta dalle 19 di venerdì alle 16 di sabato prossimi piazzale Trattati di Roma e dovrà essere lasciato libero il varco di ingresso della piscina.

L'articolo completo sull'edizione del Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE