Ztl notturna a Palermo: come funzionano i pass, occhio agli orari

Tra otto giorni infatti, il 31 gennaio, il provvedimento che ha scatenato polemiche farà il suo esordio.

Un rompicapo, titola oggi in prima pagina il Giornale di Sicilia, se si considerano gli orari e le regole sui pass da tenere a mente.

GLI ORARI. Intanto, è bene spiegare nel dettaglio gli orari della Ztl notturna. Nei weekend dall’1 novembre al 30 aprile,il venerdì la Ztl in vigore durante il giorno fino alle 20, torna a essere attiva dalle 23, con uno stacco di 3 ore, fino alle 6 del sabato. Proprio il sabato la Ztl torna attiva sempre alle 23 e fino alle 6 della domenica.

Negli altri sei mesi (dall’1 maggio al 31 ottobre) non ci saranno stacchi. Dalle 8 del venerdì, dunque, la Ztl sarà attiva per 22 ore consecutive fino alle 6 del sabato, per poi riprendere alle 20 fino alle 6 della domenica.

I PASS. Occhio alla validità dei pass. Innanzitutto, se si vuole entrare all’interno del perimetro dopo le 23, nei giorni di venerdì e sabato, il pass da 5 euro dovrà essere pagato prima, a differenza di quanto accade nelle ore diurne. Ma cosa succede all’automobilista che fa il suo ingresso nel perimetro, ad esempio, alle 20.15 per poi uscire dopo le 23? In questo caso è passibile di multa.

I VARCHI. Nel perimetro della Ztl al momento i varchi attivi con le telecamere sono solo 5, ma registrano solo le macchine in entrata e non quelle in uscita. Viene multato, dunque, chi viene beccato dalla polizia municipale. Ma ancora non è chiaro quanto personale potrà essere messo in campo per i controlli in notturna.

BUS. Dal 31 gennaio l’Amat rafforzerà il servizio della linea 101, che sarà esteso anche alle ore notturne nei fine settimane con corse ogni 15 minuti.

