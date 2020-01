Ztl notturna a Palermo, c'è la nuova ordinanza: il via dal 31 gennaio, ecco tutti gli orari

La Giunta ha approvato la delibera per l’istituzione della ZTL notturna a Palermo ogni venerdì e sabato. Sul sito del Comune è stata pubblicata l'ordinanza dall'ufficio Servizio di Mobilità urbana.

La Zona a traffico limitato notturna scatterà il 31 gennaio 2020 per tutti i venerdì e sabato in orari diversi in base a due periodi dell'anno.

Dall'1 novembre al 30 aprile, la Ztl notturna sarà attiva il venerdì e il sabato dalle ore 23 fino alle 6 del giorno successivo. Dunque, il venerdì ci sarà una pausa di tre ore: alle 20 termina quella diurna, mentre alle 23 scatterà quella notturna. Il sabato (come di consueto) di giorno non ci sarà ztl, che scatterà invece di sera alle 23.

Gli orari cambiano dall'1 maggio al 31 ottobre, quando le restrinzioni scatteranno prima: dalle ore 20 e fino alle 6 dell'indomani. Quindi, il venerdì saranno attive dalle 8 e fino alle 6 dell'indomani; mentre il sabato partiranno alle 20 (libero il giorno).

Per entrare nell'area Ztl il ticket da 5 euro si dovrà pagare prima dell’accesso e non dopo.

Per il resto della settimana, ossia dal lunedì al giovedì, invece, la Ztl sarà attiva nella fascia oraria tuttora in vigore, dalle 8 alle 20.

È stato quindi rispettato l'impianto definito nel vertice di maggioranza dell'8 gennaio scorso, approvato in Consiglio comunale lo stesso giorno, che prevedeva lo slittamento del provvedimento al 31 gennaio e i nuovi orari. La precedente ordinanza, contestata da più parti, risulta invece abrogata.

"Una misura importante che contribuirà a migliorare la qualità dell'aria e a limitare la pressione delle automobili nel centro storico, anche negli orari notturni. È un provvedimento iscritto nella visione della città che vuole contribuire a contrastare l'inquinamento e i cambiamenti climatici", commenta l'assessore Giusto Catania.

"Un provvedimento equilibrato, che mette al centro la vivibilità e la sicurezza nel centro cittadino e tiene conto delle esigenze dei residenti e di chi lavora in quell'area", dichiara il sindaco Leoluca Orlando.

