Campofelice di Roccella, comunale timbra e va a fare la spesa o giardinaggio: denunciato

Un dipendente del Comune di Campofelice di Roccella timbrava il badge e poi usciva a fare la spesa al supermercato e, in alcuni casi, anche per eseguire lavori di giardinaggio presso la propria abitazione.

I militari della Tenenza della Guardia di Finanza di Cefalù hanno denunciato l'uomo all’Autorità Giudiziaria per truffa aggravata dopo averlo pedinato per diversi mesi.

Attraverso appostamenti e riprese fotografiche hanno appurato e documentato le giornate del dipendente. Poi, i militari hanno proceduto alla verifica delle “timbrature” effettuate tramite l’analisi dei tabulati delle presenze presso l’ente, così riscontrando le assenze illegittime del lavoratore.

Il dipendente è stato pertanto denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese per il reato di truffa aggravata e per le false attestazioni di presenza in servizio.

