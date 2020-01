Palermo, società di buttafuori sospesa è riammessa dal Tar

I giudici del Tar di Palermo hanno sospeso il decreto del prefetto che revocava la licenza della Lion Security, assistita dagli avvocati Salvatore e Luigi Raimondi. La società si occupa dei servizi di buttafuori e di controllo delle attività di intrattenimento aveva sospeso le attività dopo l’operazione Octopus, dello scorso 18 settembre che ha portato all’arresto di undici persone nel mondo dei locali notturni.

I giudici amministrativi hanno riconosciuto che la revoca non appare fondata. Per gli avvocati i rapporti tra la Lion e uno dei soggetti arrestati, persona di fiducia del titolare di un locale, erano limitati allo svolgimento dei servizi di buttafuori in un solo locale. Servizi poi sospesi proprio per volontà dalla società. E’ stato provato che non vi era una frequentazione tra il titolare della società, Francesco Bruno, e alcuni soggetti finiti nell’inchiesta.

Il titolare di un locale e un buttafuori incensurato si erano incontrati con il rappresentante della società in occasione di un servizio preventivamente comunicato via pec sia alla questura e alla prefettura. Visto che c'è il pericolo per la sopravvivenza dell’impresa, il Tar ha ordinato alla Prefettura un riesame della revoca, sospendendo la stessa fino all’esito della nuova istruttoria e del successivo giudizio di merito.

