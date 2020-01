Palermo, sgomberato l'ex centro sociale Zeta Lab

Sgomberato ancora una volta l’ex Zeta Lab di via Arrigo Boito, a Palermo. Polizia e vigili urbani hanno liberato la struttura dello Iacp, già più volte sgomberata e rioccupata.

Con una nota il direttore generale dello Iacp Vincenzo Pupillo e il commissario straordinario Ferruccio Ferruggia avevano chiesto un intervento del questore e del sindaco di Palermo per «liberare la struttura di pregio in pieno centro e destinarla a un uso più consono e non a un dormitorio. Chiediamo di procedere allo sgombero degli occupanti dell’immobile. Come Iacp siamo disponibili a effettuare il censimento degli occupanti». E questa mattina è avvenuto lo sgombero. Gli operai del Comune hanno saldato e chiuso gli ingressi all’edificio.

