Ennesima strage a Partinico, sette cani avvelenati: tre sono morti

Ennesima strage di cani a Partinico. In sette sono stati avvelenati in una zona periferica della città mentre tre non ce l'hanno fatta. La vicenda è stata denunciata alla polizia municipale e ai carabinieri ed è stata aperta un'indagine per cercare di individuare il responsabile dell'avvelenamento.

Non è stato reso noto il luogo del ritrovamento dei cani per evitare ripercussioni contro la volontaria che si occupa dei randagi di quella zona dopo la denuncia. Intanto l'Enpa ha fatto partire una gara di solidarietà per fornire cucce da esterno per cani di taglia medio/grande, rete, paletti, ondulina per tettoia, telo verde, croccantini mantenimento taglia media, candeggina, detersivi e coperte. «Se qualcuno potesse aiutare in qualche modo ci scriva in privato nella nostra pagina Facebook - dicono i volontari - o all'indirizzo mail carini@enpa.org».

L'articolo completo di Michele Giuliano nell'edizione del Giornale di Sicilia di oggi.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE