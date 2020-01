Palermo: aperta un'inchiesta sulla morte di Benny Piazza, disposta l'autopsia

I familiari di Benny non si danno pace. Il "panellaro" dell'Uditore è morto a soli 33 anni dopo alcuni problemi respiratori. I familiari, però, hanno deciso di presentare una querela in Procura che, a sua volta, ha aperto un'inchiesta sulla morte. Il pubblico ministero Enrico Bologna ha aperto un fascicolo e disposto l'autopsia che sarà eseguita nelle prossime ore.

I familiari vogliono che vengano accertate le cause del decesso. Benny Piazza si sarebbe sentito male e si sarebbe recato all'ospedale Cervello per un malore dove i medici gli avrebbero somministrato antibiotici. Il 33enne è poi tornato a casa ma dopo alcune ore si sarebbe sentito nuovamente male e sarebbe andato, questa volta, all'ospedale Villa Sofia dove poi è morto.

Intanto, in via Bernini, dove Benny vendeva le panelle e le crocchè è un via vai di gente che è ancora incredula per quello che è accaduto.

