Palermo, muore Benny Piazza il venditore di panelle dell'Uditore

Palermo piange la morte di Benny Piazza, o meglio conosciuto come il "panellaro" dell'Uditore. Il 33enne è morto ieri a causa di un problema alle vie respiratorie.

Benny era molto noto non solo per gli abitanti del quartiere ma per molti palermitani che si recavano in via Bernini dal venditore di panelle e crocché.

Il 33enne aveva "ereditato" il lavoro dal papà e ancora prima dal nonno. Tante le manifestazioni di cordoglio per Benny.

Sul profilo "Amare Uditore" di Facebook c'è una foto del giovane con una dedica: "Vi ricordate di questo ragazzo vendeva pane e panelle d'avanti la Lidl ad Uditore è morto per un problema respiratorio. Educato pulito un lavoratore onesto Pace All'Anima Sua".

