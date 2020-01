Incidente alla Favorita: morto a 32 anni il dj palermitano Antonio Vassallo

Muore in un incidente avvenuto nella notte all'uscita dalla Favorita. Non ce l'ha fatta Antonio Vassallo, di 32 anni, un dj palermitano molto conosciuto tra i giovani, dopo lo schianto contro un albero avvenuto su viale Diana in direzione Mondello.

Stando a una prima ricostruzione, il giovane sedeva al posto del passeggero. A bordo dell'auto, una Fiat Punto, anche la fidanzata, S.M. di 28 anni, una fotografa e videomaker, rimasta gravemente ferita. La giovane è ricoverata in prognosi riservata all'ospedale Villa Sofia.

Ancora ignote le cause dello schianto. Al momento non risultano essere stati coinvolti altri mezzi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i vigili dell'Infortunistica per i rilievi. I due, secondo quanto ricostruito, stavano tornando dalla Fiera del Mediterraneo, dove avevano uno stand per una manifestazione in corso. Vassallo era residente a Partanna Mondello: la salma è stata restituita ai familiari per i funerali.

© Riproduzione riservata