Anziani offesi e maltrattati, chiusa la struttura sotto inchiesta a Palermo

Maltrattavano anziani e il titolare è indagato e sottoposto al divieto di dimora a Palermo e nei paesi vicini, e ora è arrivata anche la chiusura per la casa alloggio finita sotto inchiesta nei giorni scorsi. La polizia ha eseguito infatti un provvedimento del Comune per la struttura «Anni azzurri» di via Benedetto Marcello.

Le indagini del commissariato Zisa-Borgo Nuovo avevano accertato, anche attraverso alcune registrazioni, vessazioni e insulti nei

confronti di una persona di età avanzata, sofferente e disabile. Una delle addette della casa alloggio è stata ripresa mentre rivolge all’uomo parole offensive: «Zitto, maledetto vecchio. Sei un maledetto vecchio...».

La struttura utilizzava due appartamenti posti allo stesso piano. Secondo la polizia si tratta, quindi, di due attività separate: una totalmente abusiva e l’altra irregolare. Per la prima è stato emesso un ordine di cessazione immediata dell’attività; per la seconda è stata invece disposta la cancellazione dai registri comunali.

