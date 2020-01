Adescava ragazze minorenni su Facebook, arrestato un palermitano

Un palermitano è stato arrestato con l'accusa di pornografia minorile ed estorsione. L'indagine da parte dei carabinieri della tenenza di Copertino, in provincia di Lecce, dipendente dalla compagnia di Gallipoli.

A dare il via agli accertamenti investigativi, è stata la denuncia dei genitori di una delle vittime a Copertino. L’uomo, nel periodo compreso tra i mesi di marzo 2018 ed aprile 2019, tramite Facebook, avrebbe adescato nove ragazzine minorenni, tra le quali anche bambine di 12 anni, residenti in varie parti d’Italia, costringendole, con la minaccia di riferire ai genitori i loro contatti, a mostrare i propri organi sessuali ed a ritrarsi in pose erotiche. Infine, l’uomo si faceva inviare il materiale pedopornografico.

Le indagini, coordinate dal sostituto procuratore presso la Procura del Tribunale di Lecce, Luigi Mastroianni, si sono avvalse anche di tre perquisizioni domiciliari a Palermo, con conseguente sequestro di copioso materiale informatico, tra cui i file contenenti il materiale pedopornografico.

È stato così disposto il fermo d’indiziato di delitto eseguito dai carabinieri di Copertino a Palermo. L’uomo è stato rinchiuso nel carcere Pagliarelli di Palermo.

