Spaccio di crack e cocaina a Palermo, arrestati 3 giovani spacciatori

La polizia di Stato, nel corso delle ultime ore, ha arrestato a Palermo tre giovani spacciatori e recuperato denaro e dosi di cocaina. Sono gli esiti di due distinte operazioni con pattuglie in abiti civili della Squadra mobile, in questo caso i Falchi della sezione Contrasto al crimine diffuso.

Nel primo caso, l’arresto è frutto di un appostamento effettuato dagli agenti in piazza Ballarò dove hanno notato due vecchie conoscenze: Pietro Sammarco, 20enne, e Salvatore Mazzanares, 19enne, impegnati nello spaccio di crack destinato a giovani acquirenti. Mazzanares è stato notato cedere dosi e Sammarco a far da vedetta. I poliziotti hanno provveduto a fermare i due spacciatori. Addosso ad entrambi è stato trovato denaro, complessivamente quasi 600 euro sequestrati.

Il secondo caso ha visto operare sempre i Falchi della Squadra mobile, stavolta in viale Strasburgo: gli agenti hanno seguito le fasi di approccio tra uno spacciatore giunto a bordo di una vettura e un pedone che su quella vettura sarebbe salito. Tra i due uno scambio denaro-stupefacente, evidentemente concordato prima. I poliziotti sono entrati in azione di hanno sequestrato una dose di cocaina, un’altra di marijuana e la somma di quasi 700 euro, addosso all’autista della vettura, Vincenzo Di Cristina, 19enne risultato sprovvisto di patente di guida: è stato, pertanto tratto in arresto per spaccio di sostanze stupefacenti e denunciato per guida senza patente.

