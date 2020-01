Natale Mondo, martedì a Palermo le commemorazioni a 32 anni dall'uccisione

Una cerimonia commemorativa per ricordare Natale Mondo si terrà martedì prossimo, alle ore 10.00, in occasione della ricorrenza del trentaduesimo anniversario dell’uccisione per mano mafiosa dell’Assistente Capo della Polizia di Stato. Verrà deposta una corona di alloro sulla lapide di ricordo dedicata ai caduti della Polizia di Stato collocata nell’atrio interno della Caserma “Boris Giuliano”, sede della Squadra Mobile di Palermo.

Natale Mondo è stato ucciso nel primo pomeriggio del 14 gennaio 1988, mentre si trovava davanti il negozio di giocattoli gestito dalla moglie nel quartiere “Arenella”. Si era arruolato in Polizia nel 1972 ed aveva prestato servizio nelle città di Roma, Siracusa e Trapani. Trasferito successivamente alla Questura di Palermo, ha prestato servizio presso la Squadra Mobile, dove si è occupato prevalentemente di indagini sulle cosche mafiose operanti in questo capoluogo, apportando un prezioso contributo alle indagini su “Cosa Nostra”.

Per l’estremo sacrificio della propria vita, stroncata da un proditorio agguato criminale, gli fu conferita, postuma, per merito assoluto, la qualifica di Assistente Capo ed è stato insignito inoltre della “Medaglia d’oro al valor civile alla memoria”.

