Profumi "non sicuri", scatta il sequestro per un commerciante di Pollina

Circa 100 confezioni di profumi, privi dei minimi riferimenti previsti dal regolamento CE n.1223/2019, che tutela la salute dei consumatori, sono stati sequestrati dalla guardia di finanza di Cefalù ad un noto commerciante di Pollina.

I prodotti non avevano i requisiti tecnici previsti del codice del consumo e quindi erano pericolosi per la salute in quanto non riportavano le informazioni essenziali per l’utilizzo.

I finanzieri hanno elevato una sanzione amministrativa che può arrivare a 4.000 euro, da un minimo di 1.000 euro, come previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 204/2015. È stata inoltrata la prevista comunicazione all’Assessorato Regionale delle Attività produttive della Regione Sicilia che dovrà riscuotere la sanzione e ad emettere l’eventuale ordinanza di confisca. Sono stati, anche, informati il Ministero dello Sviluppo Economico ed il Ministero della Salute - Prevenzione Sanitaria.

Nel 2019, le Fiamme Gialle di Cefalù hanno eseguito numerosi controlli presso diverse attività commerciali nelle basse Madonie. Nel solo settore della sicurezza prodotti e del “made in Italy”, hanno sequestrato oltre 2.500 articoli tra giocattoli, profumi, cosmetici, prodotti e accessori vari per la persona pericolosi per la salute pubblica.

© Riproduzione riservata