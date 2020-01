Ennesima rapina in via Ernesto Basile a Palermo. Ieri sera due giovani a volto coperto hanno rapinato, a bordo di un motore, il distributore di benzina Eni. Hanno minacciato i dipendenti e si sono fatti consegnare l'incasso, circa 1.600 euro. Non si tratta della prima rapina in quell'impianto: sono state diverse negli ultimi mesi.

Sono in corso delle indagini dei carabinieri che hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza.

