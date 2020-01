Scadute le concessioni, scoppia il caso al mercato ittico di Palermo

Le concessioni degli spazi di vendita al mercato ittico di Palermo sono scadute lo scorso 31 dicembre e le imprese che vi operano non sarebbero in regola. A denunciare i fatti gli stessi commissionari che, come da prassi, nei giorni scorsi hanno presentato in questi giorni i libri contabili all’assessorato Attività produttive per la consueta vidimazione e il successivo via libera alle concessioni degli spazi di vendita scadute.

"Ci è stato riferito che in assessorato non intendono vidimare i libri contabili, indispensabili per il nostro lavoro - dice Filippo Calcagno, presidente dei commissionari prodotti ittici della provincia di Palermo - perché non ci riconoscono alcuna concessione, dichiarandoci quindi abusivi. Non comprendiamo il motivo. Ieri abbiamo scritto al sindaco per chiedere un incontro e il suo intervento. Noi intanto stiamo continuando a lavorare, come facciamo da anni".

Dall’assessorato dicono che "non è mai stata data una risposta ufficiale al diniego della vidimazione sui libri contabili, né tantomeno sull'abusivismo delle ditte che operano nel mercato".

L’assessore Leopoldo Piampiano si è già mosso con un atto di indirizzo al dirigente dell’assessorato chiedendo, come è stato fatto ogni anno, la proroga di due mesi delle concessioni.

"Questo atto - ha detto Piampiano - ci permetterà di ragionare sul trasferimento temporaneo del mercato in un padiglione dell’ex Fiera del Mediterraneo e, successivamente, ci darà modo di far partire i lavori di ristrutturazione, come ci è stato prescritto dall’Asp, della sala vendite e degli uffici. Sui mercati stiamo lavorando a un progetto organico, in sinergia con i concessionari, Asp e le aziende partecipate dell’amministrazione".

Sono diverse le problematiche portate in evidenza dai commissionari, "a cominciare dalla vigilanza in capo alla polizia municipale - continua Calcagno - all’insediamento della commissione mercato e alla direzione del mercato. Manca anche il presidio veterinario e lo sportello bancario".

