Ztl notturna a Palermo, Orlando apre alle modifiche: possibile rinvio

Il sindaco Leoluca Orlando apre alle modifiche sul provvedimento della Ztl notturna a Palermo. A due giorni dall'avvio, fissato per venerdì 10 gennaio, il primo cittadino nei due vertici di maggioranza di ieri sembra mostrare spiragli per modificare il provvedimento.

Da più parti si chiede la sospensione dell'ordinanza (pubblicata la scorsa settimana) che prevede il via il 10 gennaio, tutti i venerdì e sabato dalle 22.30 fino alle 6 dell'indomani. E dal 17 aprile, dalle 20 in poi. Come riporta Giancarlo Macaluso sul Giornale di Sicilia di oggi, Si fa strada l'ipotesi di una Ztl notturna che si avvii alle ore 23 del sabato per concludersi alle 6 del mattino con replica la domenica sera. Escludendo, in questo modo, il venerdì e di fatto dimezzandone l'efficacia visto che la domenica sera persino molti locali sono chiusi.

Oltre al provvedimento, a finire nella polemica è l'assessore comunale alla Mobilità Giusto Catania, su cui pende una mozione di sfiducia presentata dall'opposizione.

Decisivi saranno il Consiglio comunale di oggi, alle 18 (a cui parteciperà anche Orlando), e poco prima alle 17 il nuovo vertice tra e forze politiche di maggioranza per cercare di portare a Sala delle Lapidi una soluzione condivisa.

