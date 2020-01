Palermo, la Ztl di notte rimane sul filo: oggi faccia a faccia decisivo

Oggi il faccia a faccia tra Leoluca Orlando e i suoi alleati, domani l'appuntamento tanto atteso in consiglio comunale sulla Ztl notturna, che entrerà in vigore il 10 ma che in tanti sperano ancora di bloccare. Il vertice di maggioranza, convocato dal sindaco ufficialmente per sciogliere i nodi del rimpasto che era stato annunciato per fine anno - ma sul quale ancora poco trapela, se non che dovrebbe essere confermato il rientro di Sergio Marino - inevitabilmente sarà un confronto anche sul provvedimento che sembra avere acuito le contraddizioni dentro la maggioranza.

Come si legge in un articolo sul Giornale di Sicilia a firma di Patrizia Abate, Orlando certamente vorrà testare le posizioni dei gruppi «amici», alla vigilia di una seduta nella quale sarà chiamato a illustrare l'ordinanza che istituisce il divieto di accesso nel perimetro Ztl anche nelle notti dei week end.

Un'ordinanza targata Giusto Catania, votata all'unanimità in giunta ma con molti «mal di pancia» tra gli assessori, e che le opposizioni chiedono di revocare e proveranno a bloccare anche confidando sulle posizioni contrarie emerse tra molti consiglieri di maggioranza, che non hanno nascosto di condividere i dubbi espressi da tutte le associazioni dei commercianti ma anche da molti residenti.

