Incidente sulla Palermo-Agrigento, scontro tra due auto: due morti

Tragedia sulla Palermo-Agrigento, con due persone morte in uno schianto. La strada statale 121 “Catanese” è provvisoriamente chiusa, in entrambe le direzioni, a causa di un incidente mortale avvenuto all’altezza del km 252,300, a Villabate. Due le vittime, che hanno perso la vita in uno scontro tra due auto.

Ancora non si conosce l'identità delle vittime. I corpi sono ancora nella vettura, con i vigili del fuoco che stanno lavorando per estrarli dalle lamiere. Coinvolte anche altre due vetture nell'incidente, ma gli automobilisti sono rimasti illesi.

Il traffico è provvisoriamente deviato sulla strada provinciale 76, con uscite a Misilmeri (per chi arriva da Agrigento) e a Villabate. Sul posto sono presenti il personale Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione appena possibile.

IN AGGIORNAMENTO

© Riproduzione riservata