Movida, sanzionati titolari di una discoteca e di un locale di intrattenimento a Palermo

Due titolari di una discoteca in viale Lazio e di un locale di intrattenimento nella zona di viale Strasurgo sono stati sanzionati per diverse irregolarità. È il risultato di controlli della movida di Palermo non solo al centro ma anche nella zona ovest. Si tratta di un servizio di “controllo integrato del territorio”, coordinato dalla Questura di Palermo che ha visto impegnati i poliziotti del Commissariato di P.S. “S.Lorenzo” e del Reparto Prevenzione Crimine, personale della Polizia Municipale, dell’Asp e della Siae.

Nella discoteca sono emerse difformità dalle autorizzazioni rilasciate, carenze igienico sanitarie e strutturali, la mancata procedura di autocontrollo, la mancanza di personale addetto ai servizi di sicurezza e la mancanza di sistema di videosorveglianza. La somma delle sanzioni per le violazioni è superiore ai 4.000 euro.

Nel locale di intrattenimento, nella zona di viale Strasburgo, sono emerse difformità dalle autorizzazioni rilasciate e sono scattate sanzioni per una cifra superiore ai 4.000 euro.

