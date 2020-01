Capodanno di paura a Palermo, marito di una commerciante picchiato e rapinato

Accerchiato, picchiato e rapinato a Palermo la notte di Capodanno. La vittima è il marito della titolare di un locale in via Alessandro Paternostro. In quattro lo hanno bloccato mentre, intorno alle 3.45, stava per entrare nella sua auto parcheggiata nel vicolo Immacolatella.

Appena uscito dal locale i malviventi lo hanno seguito e non appena l’uomo si è trovato solo, lo hanno circondato per poi picchiarlo e rapinarlo di una parte dell’incasso, circa 900 euro. Indagini in corso da parte della polizia.

