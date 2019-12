Centri scommesse e videogiochi, sequestri e multe in provincia di Palermo

Sequestri di pc con accesso alle piattaforme di gioco on-line in provincia di Palermo da parte dei funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli, in servizio presso l’Ufficio dei Monopoli di Palermo.

Sono state elevate sanzioni amministrative per un ammontare di 170.000 euro. Alcuni centri trasmissione dati (CTD) sono risultati privi delle prescritte autorizzazioni e sono state riscontrate violazioni relative al gioco di azzardo patologico (G.A.P.) per le quali sono state comminate sanzioni amministrative per complessivi 300.000 euro.

L’attività operativa, condotta nel territorio in collaborazione con le forze dell’ordine, ha consentito di avviare accertamenti tributari per un importo di circa 150.000 euro.

