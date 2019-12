Natale, l'appello di Biagio Conte ai palermitani: "Donate un letto per un povero"

Il missionario laico Biagio Conte in vista del Natale lancia un appello ai palermitani: «Date un letto per un povero».

«Sento di farvi un appello per aprire i cuori, in questo Natale ognuno doni un letto: una rete, un materasso e un cuscino per i 1000 poveri della Missione Speranza e Carità. Aiutateci a migliorare il luogo dove dormono e vivono. Vi chiedo con tutto il cuore un aiuto, che può essere un segno per il 2020», afferma il missionario.

«Abbiamo verificato - aggiunge - in una fabbrica del settore, che una rete solida, con le tavole di legno costa 30 euro, un materasso in poliuretano con tessuto idrorepellente costa 32 euro un cuscino 8 euro, per un totale di 70 euro. Vogliamo dare più dignità ai poveri, insieme possiamo farcela, mi rivolgo a tutti i palermitani, ai siciliani e a tutte le persone di buona volontà».

