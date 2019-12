Incidente a Mondello: motociclista rischia di perdere un piede

Scontro tra due moto a Mondello nella notte, a Palermo. L'incidente è avvenuto in via Tolomea. I vigili urbani stanno ancora verificando le cause. Secondo una prima ricostruzione da parte dell'infortunistica, alla base ci sarebbe una mancata precedenza. Due i feriti: uno dei motociclisti è ricoverato in prognosi riservata a Villa Sofia e rischierebbe di perdere l'uso di un piede. Indagini in corso.

Ieri sera altri due feriti. Una donna è stata investita da un’automobilista a bordo di una Golf in via Amilcare Barca a Palermo. L’uomo in stato di ebbrezza ha finito la sua corsa contro cinque auto parcheggiate. Poi ha cercato di fuggi. E’ stato bloccato dalla polizia e portato in questura. La donna è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata all’ospedale Villa Sofia. Un’altra donna è stata investita in via Papa Sergio. Anche in questo caso sono intervenuti i sanitari che hanno trasportato la donna in ospedale.

