Rapina al McDonald's di via Ugo La Malfa a Palermo, arrestato 29enne

È stato arrestato il 29enne palermitano di Cruillas, M.G., che mercoledì scorso aveva commesso una rapina all'interno del McDonald's di via Ugo La Malfa a Palermo.

L'uomo, intorno alle 23, è entrato all'interno dell'esercizio commerciale della catena di fast food, ha rubato il contenuto della cassa, 300 euro ed è fuggito.

Immediato l'intervento degli equipaggi dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e della Squadra Mobile che hanno setacciato la zona, trovando un cappellino, quello del rapinatore, abbandonato durante la fuga e contenente 100 euro in monete, parziale provento della rapina.

Gli agenti hanno concentrato l'attenzione su un’ampia area verde, non molto illuminata, limitrofa al McDonald's, compresa tra le via Minutella ed Ettore Majorana e sono rimasti in osservazione fino a quando non hanno notato il giovane.

Il 29enne è stato fermato e trovato in possesso di 200 euro, circa, parte restante del bottino. È stato arrestato e il denaro restituito al responsabile dell’esercizio.

