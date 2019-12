Incidente a Palermo, scontro frontale tra due auto a Ficuzza: tre feriti lievi

Scontro frontale tra due auto sulla strada statale 118 Corleonese Agrigentina. A causa dell'incidente, che ha coinvolto un mezzo sul quale viaggiava un 34enne e un altro sul quale c'erano un 60enne e il figlio 23enne, è stato momentaneamente chiuso al traffico in entrambe le direzioni un tratto nei pressi del km 36, in località Ficuzza, in provincia di Palermo.

I tre sono rimasti leggermente feriti anche se per trasportare il 23enne in ospedale si è dovuto ricorrere all'elisoccorso.

Sul posto l'Anas che ha provveduto a gestire il traffico e le forze dell'ordine che stanno accertando le cause dell'incidente.

