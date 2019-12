Tragedia ieri sera a Sferracavallo, dove una donna di 61 anni è morta a causa di un malore improvviso, nei pressi di piazza Beccadelli.

Dopo aver trascorso la serata insieme con alcuni amici, la donna si sarebbe sentita male in un'area parcheggio vicina a un ristorante accasciandosi per terra. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno provato a rianimare la donna, ma non c'è stato niente da fare.

