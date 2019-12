Tamponamenti e incidenti sulla Palermo-Mazara: feriti e traffico in tilt

Traffico infernale sulla Palermo-Mazara, con code di auto dalla rotonda di via Belgio fino a Capaci. Oltre il traffico domenicale c'è stato un incidente all'altezza della stele per ricordare i caduti della strage di Capaci nel 1992, dove persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e la loro scorta, gli agenti Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro, e in serata un tamponamento che ha coinvolto tre auto, vicino Carini, con una persona rimasta ferita.

Una Renault si è schiantata contro un guard rail, in direzione Palermo. L'automobilista è rimasto ferito nell'impatto, in maniera non grave. Sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale, la polizia stradale di Palermo e i sanitari del 118, che hanno medicato l'automobilista. Il traffico è andato completamente in tilt. Indagini in corso della Polstrada.

