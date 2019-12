Giallo a Ballarò, un uomo trovato morto in un'abitazione

Giallo nel quartiere di Ballarò di Palermo: un uomo è stato trovato morto in un’abitazione. L'allarme è scattato questo pomeriggio e sono arrivati sul posto i carabinieri del comando provinciale.

L'uomo, conosciuto nel quartiere, pare che vivesse in una casa abusiva che aveva occupato ma su questo punto ci sono indagini in corso. Sul cadavere, secondo una prima ricognizione, non sono stati trovati segni di violenza o ferite rilevanti, ma le autorità competenti sono in attesa dell'arrivo del medico legale. Non escluso che sia morto per un malore improvviso. Le indagini e l'ispezione cadaverica dovrebbero chiarire le cause del decesso.

© Riproduzione riservata