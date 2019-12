Abbandonano tre cani in strada: salvati dai residenti a Termini Imerese

Abbandonano tre cani in strada: salvati dai residenti di Contrada Figurella Roccazzo, a Termini Imerese. Li hanno portati con l'auto sul ciglio della strada poi, li hanno lasciati lì fuggendo via. Le tre bestiole impaurite hanno iniziato a camminare rischiando di essere investite dalle auto in corsa.

Per fortuna sono stati subito visti dai residenti della zona che hanno allertato il canile ed i vigili urbani. Sul posto infatti, è arrivata un'auto della polizia municipale che ha recuperato i tre cuccioli consegnandoli poi a Laura Muriella, addetta agli animali randagi della zona. Adesso, le tre bestiole si trovano al canile in attesa di un'adozione.

