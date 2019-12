Lavori sulla Palermo – Punta Raisi: nel weekend modifiche per la circolazione dei treni

Modifiche al programma di circolazione dei treni della linea Palermo - Punta Raisi, da domani a domenica 15 dicembre.

Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) realizzerà nel fine settimana interventi di potenziamento tecnologico nella stazione di Piraineto.

Per consentire l’operatività del cantiere, sono in programma modifiche alla circolazione ferroviaria. In particolare, l’ultima coppia di treni fra il Capoluogo e l’aeroporto “Falcone e Borsellino” - il Regionale 26737, in partenza da Palermo alle 22.08 e il Regionale 26748, in partenza da Punta Raisi alle 0.25 – saranno sostituiti da bus.

I provvedimenti di circolazione, con elenco dei treni interessati, orari e fermate dei bus sostitutivi, sono disponibili nelle stazioni, uffici assistenza e sui canali informativi on line del Gruppo FS Italiane.

