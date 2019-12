Emergenza neve sulle Madonie, via agli interventi

Fiocca le neve sulle Madonie ed oltre ai monti si imbiancano anche le strade. Così, per affrontare l'emergenza, la Città Metropolitana di Palermo ha reso noto di essere "pronta per intervenire nelle zone interessate da nevicate con le 3 ditte che si sono aggiudicate le gare indette a novembre per il servizio di movimento terra e spalamento neve per l’importo complessivo di 60 mila euro (Seap di Campofelice di Roccella, Rinchiusa Michele di Gratteri e Costruzioni System di Petralia Sottana) nelle more che venga aggiudicata la gara per il servizio di pulizia strade e servizio invernale urgente di sgombero neve per un importo di 150 mila euro la cui gara è stata indetta in data odierna".

