Violenza tra gli specializzandi a Palermo, la vittima: "La mia notte da incubo"

«Sono a pezzi, ripenso continuamente a questa cosa e sono molto spaventata». A parlare è la giovane specializzanda di Radiologia, aggredita da un collega più grande, che ha abusato di lei.

Sul Giornale di Sicilia, che ieri ha anticipato la notizia, Riccardo Arena ricostruisce i fatti di quella serata, iniziata come una normale festa tra colleghi a bordo piscina in una villa. E poi precipitata nella violenza. La giovane vittima racconta quella «notte da incubo», quando terrorizzata si è trovata addosso un collega conosciuto da tempo ma che in pochi istanti si è trasformato nel suo aggressore.

«Ho frainteso, ho sbagliato pensavo di piacerle e per questo ci ho provato. Non dovevo, è stato un attimo di follia». L'imputato, Carmelo Sciabica, 32 anni, ammette i fatti e offre un risarcimento alla collega per i danni arrecati.

