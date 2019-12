Lavori abusivi al Capo, sequestrato un immobile a Palermo

Sequestrato un immobile situato in cortile Colomba, nella zona di Sant’Agata nella Guilla, a Palermo. Gli agenti del Nucleo Tutela Patrimonio Artistico hanno accertato la presenza di lavori non autorizzati, in un rudere pericoloso in zona di rischio sismico II e sequestrato su ordine dell’autorità giudiziaria.

I lavori edili abusivi, effettuati senza il nulla osta del Genio Civile, riguardano la ristrutturazione di un vecchio rudere con sopraelevazione di 70 – 80 centimetri nella realizzazione di una copertura a tetto spiovente in legno con soppalco interno.

