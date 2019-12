Festività natalizie, dal 21 dicembre scatta l'isola pedonale a Palermo

Dalle 14 del 21 dicembre scatta l'isola pedonale in via Ruggero Settimo a Palermo, 24 ore su 24, fino alle 20 del 6 gennaio. La chiusura al traffico sarà totale ad eccezione dell’attraversamento con via Mariano Stabile.

Il servizio Mobilità Urbana del Comune di Palermo ha emanato un'ordinanza di chiusura al transito veicolare della strada e istituzione del senso unico di marcia in piazza Castelnuovo/via Dante (primo tratto).

"Malgrado l'avanzare del cantiere dell'anello ferroviario - ha dichiarato l'assessore alla Mobilità, Giusto Catania - reputiamo sia importante continuare a garantire la mobilità pedonale dei cittadini in occasione delle Festività natalizie, sapendo che questo è un grande vantaggio per tutta la città e per le attività economiche".

La maxi isola pedonale da piazza Castelnuovo ai Quattro Canti è dunque salva. Le auto provenienti da via Libertà gireranno a destra su via Dante che per l’ultimo tratto non sarà più a doppio senso verso piazza Castelnuovo, ma a senso unico in direzione monte. All'incrocio con via Dante, i veicoli provenienti da via Paolo Paternostro potranno solo svoltare a sinistra. Nel tratto compreso fra via Principe di Villafranca e via Nicolò Garzilli sarà istituito il senso unico di marcia sempre in direzione monte.

Maggiori informazioni sul sito istituzionale del Comune, alla voce Determinazioni e Ordinanze Dirigenziali Ufficio Traffico.

