Ricevimento di matrimonio al buio, Enel condannata per il guasto

Il ricevimento di matrimonio a lume di candela ma non per volere degli sposi che avevano deciso di ringraziare amici e parenti presso la Masseria Rossella di Piana degli Albanesi. Un blackout dell'Enel costringe i proprietari dell'agriturismo, il 7 luglio del 2017, a tirar fuori gruppo elettrogeno e candele per consentire a sposi e invitati di poter andare avanti con il banchetto di nozze tra i malumori dei presenti.

Caos e matrimonio in parte rovinato con il titolare dell'azienda agricola che, come riporta Fabio Geraci in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, si è affidato agli avvocati per chiedere il risarcimento a Enel Energia ed E-Distribuzione per le perdite economiche e per il danno all'immagine ed alla reputazione della masseria. Il giudice di pace della cittadina termitana gli ha dato ragione accogliendo la tesi dei legali e condannando il gestore dell'energia elettrica al pagamento di 3.500 euro, oltre alle spese, a favore del titolare dell'agriturismo.

