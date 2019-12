Incidente a Palermo, travolto e ucciso mentre passeggia con il suo cane

Ancora una tragedia sulle strade di Palermo. Vincenzo Lo Piccolo, 74 anni, è morto questa sera a Palermo investito da una moto. L’uomo stava passeggiando con il cane in via Pitrè all’altezza della cittadella della polizia.

E’ stato trasportato all’ospedale Ingrassia, dove è arrivato già senza vita. Il motociclista si trova ricoverato all’ospedale Civico. Nell’incidente è stato investito anche il cane, anche lui rimasto ucciso nell'urto.

A novembre c'erano state ben quattro vittime sulle strade della città. L’ultimo in ordine di tempo era stato Daniele Giordano, 21 anni, deceduto in un terribile schianto alla Favorita. Qualche giorno prima, era toccato ad Andrea Zizza, 43 anni, caduto con la moto in via Martin Luther King, a pochi passi dalla Fiera del Mediterraneo e a pochi chilometri da casa sua, in via Cardinale Rampolla.

La settimana prima a perdere la vita era stata Gilda Di Tullio, 80 anni, morta dopo essere stata investita in viale Croce Rossa. La donna è stata centrata in pieno da una vettura, guidata ad un'ottantenne, che si è fermato per soccorrere la donna e chiamare il 118. Le condizioni della vittima sono apparse subito gravissime: trasferita all'ospedale Villa Sofia in codice rosso, è deceduta nella notte per le gravissime ferite riportate. Il primo novembre era deceduta Rosa Capizzi, 89 anni, anche lei morta dopo essere stata travolta in strada non distante da viale Croce Rossa, in via dei Nebrodi.

© Riproduzione riservata