Autorimessa abusiva sequestrata a Palermo

Un'autorimessa, con all’interno 105 box, è stata sequestrata dai carabinieri della compagnia di San Lorenzo insieme alla polizia municipale. Si tratta di circa 4.000 mq in via Assoro. Dai controlli è emerso che non c'erano le autorizzazioni per l’apertura e le conduzione dell’attività che era gestita da un palermitano.

L’intera area è stata sequestrata e sono stati apposti i sigilli a diverse attività abusive realizzate nei vari garage e gestite da persone diverse: una carrozzeria, due autofficine, due officine di serramenti ed infissi, una falegnameria, un laboratorio di fabbro. Sono state elevate sanzioni amministrative per € 37.583,99 .

Sono in corso ulteriori accertamenti per il riscontro di opere edilizie realizzate senza le autorizzazioni.

© Riproduzione riservata