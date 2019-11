"Fiabe in Villa" a Palermo, domani l'inaugurazione di Villa Tenente

"Fiabe in Villa", l'evento a misura di bambini e dei loro genitori, celebrerà l'inaugurazione della Villa Tenente Colonnello Russo, il primo giardino di Palermo ispirato ai principi della sostenibilità e del rispetto del verde. La festa si terrà domani, sabato 30 novembre, alle 11, in via Sciuti 83.

L’idea è di Sicily by Car che ha voluto donare alla città la riqualificazione della Villa ottenendone la manutenzione dal Comune di Palermo. La villa, da tempo in stato di abbandono e di degrado, adesso ripristinata e riarredata, viene riaperta con una cerimonia "sostenibile".

I bambini presenti sono intrattenuti dai volontari dell’associazione ComPA che raccontano fiabe a tema ambientale, veri e propri racconti animati per educare al rispetto dell’ambiente e alla fruizione degli spazi pubblici.

Per l'occasione, chi esibirà una copia del Giornale di Sicilia, del 30 novembre 2019, otterrà un coupon valido per uno sconto di 10 euro sul noleggio di un'auto elettrica Sicily by Car, valido nei weekend (da venerdì a domenica) fino al 15 marzo 2020.

Durante l'evento verrà consegnato il premio per le Olimpiadi della Sostenibilità per i bambini che hanno partecipato al concorso "Un libro per l'Ambiente - conosci-cambia.-previeni" nell'ambito della Settimana europea per la Riduzione dei Rifiuti.

Spazio anche per lo sport con la partecipazione delle ragazze della SBC Palermo basket che insegneranno ai più piccoli i segreti del canestro. Infine, per celebrare questo spazio ritrovato, animazione e merenda per i bambini.

