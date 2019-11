Termini Imerese, entrano in casa e rapinano un'anziana

Rapinata in casa una donna di 71 anni a Termini Imerese, in provincia di Palermo: due giovani a volto coperto sono entrati dalla finestra del primo piano, arrampicandosi dalla grondaia. L’anziana, vedova, era sola. E’ accaduto in via Calcedonio Geraci.

I rapinatori l’hanno immobilizzata e sotto la minaccia di un coltello le hanno portato via i gioielli e la fede che aveva al dito. Le indagini sono condotte dai carabinieri, che sono a caccia delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona.

