Palermo, scoperta e chiusa casa d'appuntamenti in via Perpignano

La polizia di Stato ha chiuso una casa d’appuntamenti scoperta in via Perpignano, a Palermo. A fare scattare le indagini dei poliziotti del commissariato Zisa-Borgonuovo, diverse segnalazioni dei vicini che lamentavano l'inusuale via vai di uomini che da qualche settimana frequentavano quella casa.

Gli agenti hanno identificato un cliente che ha confermato di avere consumato un rapporto sessuale a pagamento. Nell’appartamento c'erano due donne cinesi, una in abiti succinti, l’altra intenta a conteggiare gli incassi: trovati 700 euro.

La donna alla cassa ha cercato di ingoiare alcuni fogli dove erano stati segnati gli appuntamenti. Sono stati trovati anche diversi smartphone che saranno esaminati.

Sia la tenutaria che i tre proprietari palermitani dell’appartamento sono stati denunciati per sfruttamento della prostituzione, mentre nei confronti di entrambe le cinesi, poiché irregolari sul territorio nazionale, è stato adottato un provvedimento di espulsione dall’Italia.

